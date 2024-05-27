Звезда «Ворониных» обвинила коллегу в лицемерии на фоне скандала Актриса Ильюхина обвинила в лицемерии свою экранную маму из «Ворониных»

Фото: Социальные сети

Мария Ильюхина

Актриса Мария Ильюхина, после того как ее не позвали в продолжение сериала «Воронины» с новым названием «Костя — Вера», впервые появилась на публике. В разговоре с The Voice артистка назвала лицемерным пост коллеги Екатерины Волковой, которая сыграла в комедии ее мать, со словами поддержки.

Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки. <...> Никто меня не поддержал, — сказала Ильюхина на премьере фильма «Манюня: Приключения в Москве».

Актриса объяснила, что никто из съемочной группы сериала не поддержал ее. По словам актрисы, она не расстроилась, но ей было очень обидно. После этой ситуации она не общалась с режиссерами и продюсерами «Ворониных», хотя никаких конфликтов прежде у них не было, призналась Ильюхина.

Роль Маши, экранной дочери Георгия Дронова и Екатерины Волковой, в сериале «Костя — Вера» сыграет актриса Карина Орлова. Отмечается, что Ильюхина не прошла пробы в продолжение «Ворониных».

Волкова, сыгравшая в «Ворониных» Веру, поддержала свою «кинодочь». Звезда отметила, что не знала заранее о том, что проект прекратит сотрудничество с Ильюхиной, и ей обидно из-за принятого шоураннерами решения.