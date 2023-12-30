Мариуполь, обстрел в ДНР, критика звезд: где сейчас актер Алексей Шевченков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Шевченков

Заслуженный артист России Алексей Шевченков прославился благодаря ролям в сериалах «Вчера закончилась война», «Горюнов», «Актрисы», а также в фильме «Иуда». Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем сейчас занимается Алексей Шевченков

Шевченков в 2014 году уволился из МХТ имени Чехова. Сейчас он гастролирует по России со спектаклем «Когда ангелы шутят» и продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «За Палыча!», «Позывной „Пассажир“», «Командир» и «Капитан четвертого ранга», а также сериалы «Актрисы» и «Операция „Карпаты“».

Также артист снимается в главной роли в картине «2022», которая рассказывает о начале спецоперации.

«Этим летом я снимался в фильме „2022“. Картина о начале СВО. Съемки проходили в Мариуполе. Поехали туда, когда уже было потише. Потом опять началась „жаркая пора“. Но поездку не отменили. Побывали на „Азовстали“, видели подбитый мост», — рассказал он «Известиям».

В производстве с Шевченковым еще находится фильм «Позывной „Пассажир“», съемки которого также проходили в зоне СВО.

Как Шевченков относится к СВО

Актер поддерживает действия российской власти. В 2015 году он впервые отправился в Донецк, чтобы своими глазами взглянуть на ситуацию и пообщаться с местными жителями.

«Я впервые приехал в Донецк еще в январе 2015 года. Хотел поддержать людей. Да и вообще понять, что происходит. Это был „день перемирия“, но Украина его прервала и пошла танками в Киевский район города», — уточнил он.

По словам артиста, в тот день его машина, на которой он добирался из аэропорта Донецка в штаб, попала под обстрел. Шевченков считает, что ему повезло отделаться испугом. С тех пор он регулярно ездил в Донбасс с гуманитарной помощью.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Алексей Шевченков

Как Шевченков относится к артистам, не поддерживающим СВО

Актер признает, что его злят коллеги, которые негативно высказываются в адрес России и соотечественников. По мнению Алексея Шевченкова, «народные артисты делают из себя умных и валят все на политику», при этом совершенно не знают, что происходит в Донбассе.

«Я сделал выбор: не снимаюсь с теми, кто не поддерживает нашу страну. Не уверен, что деньги, заработанные в России, они не отправляют на Украину», — отметил он.

По словам актера, после поездок в Донбасс он начал «ловить на себе косые взгляды», а коллеги пытались его пристыдить и спрашивали, зачем он помогает местным жителям.

«А я считаю, если у тебя болит душа, бери гитару и езжай туда. А не говори, что ты патриот», — считает Шевченков.

Что известно о личной жизни Шевченкова

Алексей Шевченков с 1997 по 2010 год работал в театре под руководством Армена Джигарханяна. Там он встретил свою будущую супругу Ольгу.

«Однажды я проснулся в театре после очередной пьяной репетиции. Смотрю: девушка красивая мимо прошла. Ну, думаю, такому чудовищу, как я, ничего не светит. А потом познакомились, посидели, отношения начали складываться. Долгое время жили вместе, а расписались в 2007 году», — рассказывал артист.

У супругов растут две дочери, Варвара и Василиса. Артист все свое время посвящает семье и работе и мечтает заработать на свою квартиру. На настоящий момент он с семьей живет в Москве в съемных апартаментах.

«У меня до сих пор жилья нет. Когда ушел из театра, Армен Борисович забрал квартиру, а я не стал оспаривать. „Спасибо“, — и ушел. А у Олега Табакова не просил. Все казалось, что я мало еще прослужил в МХТ, чтобы что-то хотеть. Поэтому живем с семьей на съемной», — объяснил актер.

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