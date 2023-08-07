Российская актриса Марина Зудина на похоронах коллеги Ирины Мирошниченко попросила ее передать слова любви покойному супругу Зудиной Олегу Табакову, которого не стало в 2018 году, сообщает Starhit. 57-летняя Зудина подчеркнула, что верит в загробную жизнь и продолжает любить Табакова, которого не стало в возрасте 82 лет. Актриса также заметила, что не успела как следует попрощаться с Мирошниченко при жизни и попросила за это прощения.
Дорогая Ирина Петровна! Я уверена, что вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте ему, пожалуйста, что я и дети очень любим его, и нам его очень не хватает. Теперь нам не будет хватать и вас, — сказала Зудина во время церемонии прощания с Мирошниченко.
Зудина также назвала жизнь Мирошниченко глобальной любовью к актерской профессии и прослезилась.
Мне хочется сказать, что я не успела сказать ей многое при жизни. Я могла бы ей просто позвонить, о чем-то спросить. За это простите, пожалуйста! — добавила Зудина.
Ранее сообщалось, что прощание с Мирошниченко проходит в МХТ имени Чехова в Москве. Затем проведут отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Позже Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. 81-летняя актриса умерла 3 августа из-за гриппа и опухоли мозга.