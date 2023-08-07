Марина Зудина передала привет Олегу Табакову на похоронах Мирошниченко Марина Зудина попросила Мирошниченко сказать о любви Табакову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Марина Зудина на похоронах коллеги Ирины Мирошниченко

Российская актриса Марина Зудина на похоронах коллеги Ирины Мирошниченко попросила ее передать слова любви покойному супругу Зудиной Олегу Табакову, которого не стало в 2018 году, сообщает Starhit. 57-летняя Зудина подчеркнула, что верит в загробную жизнь и продолжает любить Табакова, которого не стало в возрасте 82 лет. Актриса также заметила, что не успела как следует попрощаться с Мирошниченко при жизни и попросила за это прощения.

Дорогая Ирина Петровна! Я уверена, что вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте ему, пожалуйста, что я и дети очень любим его, и нам его очень не хватает. Теперь нам не будет хватать и вас, — сказала Зудина во время церемонии прощания с Мирошниченко.

Зудина также назвала жизнь Мирошниченко глобальной любовью к актерской профессии и прослезилась.

Мне хочется сказать, что я не успела сказать ей многое при жизни. Я могла бы ей просто позвонить, о чем-то спросить. За это простите, пожалуйста! — добавила Зудина.

Ранее сообщалось, что прощание с Мирошниченко проходит в МХТ имени Чехова в Москве. Затем проведут отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Позже Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. 81-летняя актриса умерла 3 августа из-за гриппа и опухоли мозга.