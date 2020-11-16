Жена Юдашкина похвасталась бежевым пальто и кожаными брюками скинни

https://static.news.ru/photo/b5f40e10-2818-11eb-b445-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinayudashkina/instagram.com

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина выложила в Instagram свой новый аутфит. Модный комплект состоял из бежевого пальто, кожаных брюк скинни болотного цвета и полуботинок. Известно, что супруги Юдашкины не так давно вернулись с краткосрочного загородного путешествия.

В качестве дополнения к образу светская львица накинула на шею лёгкий платок и взяла в руки небольшую сумочку.

На работу как на праздник! — написала Юдашкина в социальной сети.

Поклонники знаменитости по достоинству оценили её новый образ. Кто-то даже отметил, что комплект «идеален», а его обладательница — «сама элегантность».

Ранее NEWS.ru писал, что Юдашкина пришла на свадьбу к сыну Валерии в шёлковом платье-сорочке. Она поддержала дресс-код мероприятия, требовавший, чтобы все женщины на свадьбе Арсения Шульгина были в белом.