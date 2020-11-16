Жена Юдашкина похвасталась бежевым пальто и кожаными брюками скинни

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина выложила в Instagram свой новый аутфит. Модный комплект состоял из бежевого пальто, кожаных брюк скинни болотного цвета и полуботинок. Известно, что супруги Юдашкины не так давно вернулись с краткосрочного загородного путешествия.
В качестве дополнения к образу светская львица накинула на шею лёгкий платок и взяла в руки небольшую сумочку.
На работу как на праздник! — написала Юдашкина в социальной сети.
Поклонники знаменитости по достоинству оценили её новый образ. Кто-то даже отметил, что комплект «идеален», а его обладательница — «сама элегантность».
Ранее NEWS.ru писал, что Юдашкина пришла на свадьбу к сыну Валерии в шёлковом платье-сорочке. Она поддержала дресс-код мероприятия, требовавший, чтобы все женщины на свадьбе Арсения Шульгина были в белом.