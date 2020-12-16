Жена Юдашкина похвасталась роскошным отдыхом на Сейшелах

https://static.news.ru/photo/f38c1cae-4069-11eb-8904-fa163e074e61_660.jpg Марина Юдашкина Фото: marinayudashkina/instagram.com

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина Марина похвасталась перед поклонниками своим роскошным отдыхом на Сейшельских островах.

Так, путёвку в «райский уголок» светской львице подарили её близкие друзья на день рождения. На своей странице в социальной сети Марина Юдашкина поблагодарила своих щедрых приятелей за столь роскошный подарок и поделилась свежими снимками. Знаменитость была запечатлена в коротких шортах на белоснежной яхте.

Спасибо друзьям за такой подарок к Дню рождения! Немного отдыха! — написала Марина Юдашкина в социальной сети.

Стоит отметить, что образ супруги модельера по-настоящему зацепил известную телеведущую Эвелину Хромченко.

Огонь, — подчеркнула модный эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что известие о страшном диагнозе дизайнера стало громом с ясного неба для семьи и друзей Валентина Юдашкина, но кутюрье проявил мужество в борьбе с болезнью, рассказала президент сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер.

Почувствовал себя плохо модельер в 2016 году во время отпуска — у него начала болеть голова. Сначала мужчина не придал значения недомоганию и просто стал пить обезболивающие, но они не помогали, даже когда он увеличил дозу.