https://static.news.ru/photo/03cc97ae-20dd-11ea-b37e-fa163e074e61_660.jpg Марина Хлебникова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова призналась, что неизлечимо больна. Первые признаки болезни проявились ещё в 2005 году.

В результате заболевания артистка стала выглядеть старше своего возраста и сильно похудела. Однако, по её словам, она не собирается «трезвонить» об этом на весь мир. Певица не отчаялась, вернулась на сцену и мечтает о внуках.

Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это моё личное, — рассказала Хлебникова «Собеседнику».

Хлебникова название болезни не раскрыла.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2018 года Марина Хлебникова оказалась в больнице из-за смерти первого супруга Антона Логинова. У артистки диагностировали невротическую реакцию на пережитый стресс. Она вызывала скорую помощь два раза за ночь. Во второй раз врачи приняли решение госпитализировать женщину в специальное медучреждение.