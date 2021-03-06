Марина Хлебникова преобразилась после слухов о болезни и алкоголизме

https://static.news.ru/photo/eceb871e-7ebb-11eb-bf45-96000091f725_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

55-летняя Марина Хлебникова после долгого перерыва вышла на сцену. Она исполнила песню «Солнышко моё, вставай!» в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Певица вышла на сцену в свободной рубашке белого цвета и чёрных брюках. Образ артистка дополнила массивными серьгами и неброским макияжем. При этом все присутствующие отметили, что певица похорошела. Присутствующих звезда 90-х удивила не только выступлением, но и внешним видом.

Ранее поклонники певицы были обеспокоены её долгим отсутствием в соцсетях. Страхи фанатов подогревались признанием знаменитости — Хлебникова некоторое время назад призналась, что страдает от тяжёлой болезни. Также в Интернете распространялись слухи о пристрастии артистки к алкоголю.

Звезда борется с недугом уже 15 лет и он оставил отпечаток на её внешности и отражается на весе. О какой именно болезни идёт речь, Хлебникова не уточняла, однако утверждала, что она находилась не в запое, а депрессии, в частности, из-за смерти мужа в 2018 году. Именно по этой причине исполнительница какое-то время не выходила в свет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Хлебникова порядком удивила поклонников похорошевшим видом после того, как певицу обвинили в пьянстве. К тому же она приступает к съёмкам нового клипа