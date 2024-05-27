Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за страха онеметь Mash:у едва выжившей в пожаре Хлебниковой нашли гипотонусную дисфонию

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова обратилась за помощью к врачам из-за проблем с голосом, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что звезда девяностых осипла из-за чрезмерного курения и испугалась онеметь.

Врачи диагностировали у певицы гипотонусную дисфонию — это нарушение речи, из-за которого снижается тонус голосовых связок, появляется хрипота и прерывистое звучание. Ей рекомендовали обратиться к специалисту.

В 2021 году артистка едва не погибла в пожаре. Пламя вспыхнуло в ее собственной квартире. Два месяца Хлебникова пролежала в больнице, где перенесла несколько пластических операций.

Сообщалось, что причиной возгорания могла стать сигарета, которую певица не затушила до конца. StarHit отмечал, что в крови Хлебниковой обнаружили 0,82 промилле алкоголя, что соответствует бутылке вина. Сама артистка подчеркивала, что пожар произошел из-за испорченной проводки. Эту версию подтвердили две экспертизы.

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс ранее опроверг появившиеся в СМИ сообщения об онемении у нее пальцев рук из-за развивающегося ревматоидного артрита. Он подчеркнул, что некоторые Telegram-каналы уже не первый раз публикует странные материалы об артистке.