Маргарита Терехова из-за коронавируса осталась без внимания близких

Актрису Маргариту Терехову перестали навещать родные. В настоящее время артистка из-за болезни Альцгеймера не в состоянии ухаживать за собой без посторонней помощи.
За Тереховой сейчас присматривают две сиделки. Родственники не приходят, боясь занести в квартиру коронавирус. При этом сиделки выходят в магазин за продуктами и тоже, теоретически, могут заразить актрису,
Дочь Маргариты Тереховой сейчас находится на самоизоляции на даче под Истрой, а сын — в квартире в Химках.
По словам невестки, певицы Татьяны Найник, Терехову они никогда не бросят, просто сейчас лучше родным не вступать с ней в контакт.
Ранее NEWS.ru писал, что сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери. По его словам, она прикована к постели, не узнаёт своих родных и близких, а также не может говорить.
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