Маргарита Терехова из-за коронавируса осталась без внимания близких

https://static.news.ru/photo/7b3fa63c-8708-11ea-996c-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Терехова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актрису Маргариту Терехову перестали навещать родные. В настоящее время артистка из-за болезни Альцгеймера не в состоянии ухаживать за собой без посторонней помощи.

За Тереховой сейчас присматривают две сиделки. Родственники не приходят, боясь занести в квартиру коронавирус. При этом сиделки выходят в магазин за продуктами и тоже, теоретически, могут заразить актрису, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Дочь Маргариты Тереховой сейчас находится на самоизоляции на даче под Истрой, а сын — в квартире в Химках.

По словам невестки, певицы Татьяны Найник, Терехову они никогда не бросят, просто сейчас лучше родным не вступать с ней в контакт.

Ранее NEWS.ru писал, что сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери. По его словам, она прикована к постели, не узнаёт своих родных и близких, а также не может говорить.