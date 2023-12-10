Марат Башаров женится в четвертый раз Актер Марат Башаров сделал предложение возлюбленной Асе Борисовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Башаров

Российский актер и телеведущий Марат Башаров собрался жениться в четвертый раз. Его возлюбленная, актриса Ася Борисова рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ, что получила предложение руки и сердца.

Девушка призналась, что в их отношениях с Башаровым отсутствует недопонимание. По ее словам, артист очень щедр на эмоциональные поступки и подарки. Так, на помолвку Башаров подарил избраннице кольцо, украшенное драгоценными камнями, в виде сплетенных сердец с россыпью стоимостью 1 млн рублей.

Невеста актера заявила, что дата свадьбы еще не назначена. Скорее всего, торжество пройдет летом следующего года в узком кругу.

Будет сумасшедшая, креативная свадьба. Я не хочу большого торжества. Марат уже был женат, и я уже была замужем. Мы уже в свое белое платье и черный костюм жениха поиграли, — подчеркнула Борисова.

Башаров познакомился с Борисовой два года назад. Раньше она работала в театре, сейчас ее можно увидеть на экране в таких сериалах, как «Склифосовский» и «Глухарь». Актер рассказывал, что встреча с ней была любовью с первого взгляда и он надеется, что в этот раз это будут душевные и красивые романтические отношения.