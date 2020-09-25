Марат Башаров рассказал, как живёт с женой после развода

Марат Башаров рассказал о своих отношениях с женой Елизаветой Шевыркиной после развода. Поводом для расторжения брака стало рукоприкладство со стороны актёра, чего он, впрочем, никогда не скрывал.
После скандала с откровенными признаниями актёра он стал терять роли в кино и чуть не расстался с ролью ведущего «Битвы экстрасенсов» на телевидении. Но, как
Сейчас его отношения с бывшей женой вышли на новый уровень. Он живёт с супругой в одной квартире, старается больше времени посвящать четырёхлетнему сыну Марселю и 16-летней дочери от предыдущего брака Амели.
Да, мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. Мы сохранили тёплые отношения с Лизой, и мы семья несмотря на то, что штампа в паспорте у нас нет, — рассказал актёр, упомянув, что при ребёнке они никогда не ссорились.
Также Башаров уточнил информацию о своей недвижимости. Актёр купил три квартиры, объединил их в одну, сделал ремонт и оформил дарственную на жену и сына.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Марат Башаров скромно отпраздновал своё 46-летие на природе. Этот день с ним провели дочь Амели и сын Марсель.
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