Марат Башаров поделился своей версией смерти актера Андрея Панина Марат Башаров считает, что Андрея Панина убили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженного артиста России Андрея Панина могли убить из-за конфликта, заявил актер Марат Башаров в RUTUBE-шоу «Злые языки». Он отметил, что был шокирован смертью коллеги и друга. По словам Башарова, Панин мог «что-то с кем-то не поделить».

Мы дружили с Андреем, снимали в сериале «Граница. Таежный роман» и в «Свадьбе» Павла Лунгина. Конечно меня ошарашила смерть Андрея. Это все так неожиданно было, и я уверен, что с Андреем такого произойти никогда не могло. Я думаю, это было убийство – что-то с кем-то не поделил, — сказал Башаров.

Ведущие вспомнили, что в проекте «Битва экстрасенсов», который Башаров ведет много лет, был эпизод, посвященный смерти Панина, и спросили у гостя, что он думает об этом. Следствие тогда установило, что смерть актера наступила в результате несчастного случая в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Марат Башаров поддержал в шоу «Звезды сошлись» звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого, который устроил пьяный дебош в новосибирском баре. По мнению артиста, его коллега проходит испытание славой, как и он когда-то. Башаров подвергся «отмене», после того как в 2020 году признался в рукоприкладстве. Актера едва не лишили госпремии.