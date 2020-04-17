Манукян рассказал о ревности к Бузовой

https://static.news.ru/photo/e5add496-8099-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: dava_mb/instagram.com

Давид Манукян рассказал о том, как развивается их роман с Ольгой Бузовой. Блогер признался, что их отношения настолько гармоничны, что он почти не ревнует свою возлюбленную.

Олю я почти не ревную, да она и не даёт повода. Я в себе уверен и в ней тоже. Отношений, в которых один другого подозревает, лучше избегать. Я даю Оле всё, что ей нужно, — рассказал Манукян в прямом эфире Instagram.

Как отметил блогер, он гордится, что Бузова сегодня одна из самых популярных и раскрученных певиц на российской сцене.

Ранее рэпер Баста попросил Манукяна оценить секс с Бузовой. Тот заявил, что его возлюбленная сверхзажигательна в постели и присвоил ей высший балл.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». В конце декабря певица опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот период предполагаемому, роману, писал NEWS.ru.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.