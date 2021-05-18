Манижа покорила зрителей на Евровидении эмоциональным выступлением

https://static.news.ru/photo/86dfed98-b813-11eb-b817-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Манижа завоевала симпатии европейских зрителей своим выступлением на Евровидении в Роттердаме. Артистке в первом полуфинале аплодировали все зрители, благодаря её очень эмоциональному выступлению.

Певица от России выступала под номером три. Трансляцию песенного конкурса ведёт Первый канал. Изначально Манижа появилась на сцене в невероятном лоскутном платье, но уже через несколько минут она сбросила его и предстала в алом комбинезоне, заставив зрителей удивиться.

В финале певице подпевали все соотечественницы, среди которых оказалось и немало известных. Восторженно высказалась о выступлении российской звезды комментатор Яна Чурикова:

Какая перекличка поколений! Виктор Цой пел: «Перемен требуют наши сердца», а Манижа вышла и показала, что они есть.

Яркий номер, задуманный как дань уважения женщине, явно пришёлся по вкусу европейскому зрителю. Как отметила Яна Чурикова, артистка «сделала всё, что можно» и сейчас остаётся только ждать.

Финал Евровидения состоится 22 мая. Окажется ли в списке финалистов Манижа, будет известно чуть позже.

Как сообщалось ранее, Первый канал будет транслировать Евровидение-2021 на своих официальных страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Музыкальный конкурс пройдёт в период с 18 по 22 мая в Нидерландах, в городе Роттердам.