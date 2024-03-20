«Мамочка»: дочь Юлии Началовой отметила пять лет со дня ее смерти Дочь Юлии Началовой опубликовала видео к пятой годовщине смерти певицы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Началова

17-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась видео в пятую годовщину смерти мамы. Ролик состоит из архивных фото покойной певицы с коллегами, кадров с ее выступлениями и видео с детских конкурсов, в которых принимала участие артистка.

Мамочка, — коротко подписала ролик Алдонина.

Ранее сообщалось, что родственники покойной певицы Юлии Началовой решили продать ее четырехкомнатную квартиру площадью 167,5 кв. м в столичном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» из-за долга перед бывшим мужем исполнительницы хоккеистом Александром Фроловым. Дочь знаменитости Вера Алдонина рассказала, что в 2015 году Началова передала супругу часть прав на жилплощадь в обмен на 20 млн рублей, которые она вложила в свой сольный концерт.

До этого Вера Алдонина рассказала, что ее мать отказалась от ампутации пальца на ноге из-за красоты. В эфире шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым девушка объяснила, что артистка всегда болезненно относилась к своему внешнему виду.

Началова умерла пять лет назад из-за заражения крови. У 38-летней певицы начался абсцесс, спровоцированный травмой ноги. Алдонина полагает, что ее мать не соглашалась на хирургическое вмешательство, так как испытывала проблемы с восприятием себя. Дочь предположила, что на решение Началовой оказали влияние анорексия, булимия и неудачи в личной жизни.