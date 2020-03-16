https://static.news.ru/photo/3058492c-6768-11ea-a6a5-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

С беременной женой худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, 35-летней Екатериной Белоцерковской, произошёл курьёзный эпизод. Женщина зашла в аптеку, где продавщица приняла её за школьницу и пристыдила.

Об этом рассказал сам Грачевский в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, продавщица увидела Белоцерковскую и принялась ей «выговаривать», кивая на живот. Супруге худрука «Ералаша» посоветовали «сначала окончить школу».

Катя забегает в аптеку, а продавец говорит ей, кивая на живот: «Ты бы школу сначала окончила! Мамка-то знает вообще?» Катя с гордостью ответила, что за плечами у неё два института, — рассказал Грачевский в программе «Когда все дома».

Он подчеркнул, что в аптеку молодая супруга пришла ненакрашенная, а волосы девушки были убраны в две косички.

Как ранее писал NEWS.ru, Борис Грачевский рассказал, сколько получает от государства денег на старость за свою работу. По его словам, сейчас ему платят почти 27 тысяч рублей.