С беременной женой худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, 35-летней Екатериной Белоцерковской, произошёл курьёзный эпизод. Женщина зашла в аптеку, где продавщица приняла её за школьницу и пристыдила.
Об этом рассказал сам Грачевский в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, продавщица увидела Белоцерковскую и принялась ей «выговаривать», кивая на живот. Супруге худрука «Ералаша» посоветовали «сначала окончить школу».
Катя забегает в аптеку, а продавец говорит ей, кивая на живот: «Ты бы школу сначала окончила! Мамка-то знает вообще?» Катя с гордостью ответила, что за плечами у неё два института, — рассказал Грачевский в программе «Когда все дома».
Он подчеркнул, что в аптеку молодая супруга пришла ненакрашенная, а волосы девушки были убраны в две косички.
Как ранее писал NEWS.ru, Борис Грачевский рассказал, сколько получает от государства денег на старость за свою работу. По его словам, сейчас ему платят почти 27 тысяч рублей.
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