Мамаева вернулась к мужу после его очередной измены

https://static.news.ru/photo/8d95be2e-7fd8-11eb-bec4-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Жена одиозного футболиста Павла Мамаева Алана снова простила мужу измену. Ранее она в соцсетях написала, что её супруг изменяет с какой-то девушкой из Испании.

Как пишет StarHit, после заявления Мамаевой в соцсетях появились слухи, что она попала в больницу, наглотавшись таблеток, и врачи токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского еле откачали её.

Сама Мамаева отрицала факт передозировки седативными препаратами. Отметив, что псевдоподруги, которые распространяют о ней такие слухи, не знакомы с ситуацией, потому что она с ними не общается.

При этом накануне Алана опубликовала в Instagram видео из дома, где она с 32-летним спортсменом беспечно играет с домашним питомцем.

Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети, — написала Мамаева.

Сотрудники московской полиции начали проверку после информации о том, что жена футболиста Павла Мамаева Алана, заподозрившая мужа в измене, попыталась покончить с собой. Об этом в четверг, 4 марта, журналистам сообщил информированный источник в столичных правоохранительных органах, писал NEWS.ru.