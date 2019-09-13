26 июня скорая помощь приехала по вызову в дом актрисы Анастасии Заворотнюк. Врачей вызвала мама женщины, которая пожаловалась на сильную головную боль артистки.
Инцидент произошёл в посёлке Крёкшино, передаёт «
По данным журналистов, в тот момент медики поставили Заворотнюк диагноз «злокачественное новообразование головного мозга».
Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк якобы находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Позднее её директор Стас Христов опроверг информацию о госпитализации, а затем пояснил, что не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой актрисы.
СМИ сообщили, что у звезды якобы диагностирована последняя стадия рака мозга.