Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о госпитализации в тяжёлом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Он обещает молиться за её здоровье.

Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы её очень любим, — цитирует Пригожина...