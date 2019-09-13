Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

26 июня скорая помощь приехала по вызову в дом актрисы Анастасии Заворотнюк. Врачей вызвала мама женщины, которая пожаловалась на сильную головную боль артистки.

Инцидент произошёл в посёлке Крёкшино, передаёт «Московский комсомолец». Врачам не назвали фамилию пациентки, представив её как Марину Потапову (так зовут концертного директора звезды).

По данным журналистов, в тот момент медики поставили Заворотнюк диагноз «злокачественное новообразование головного мозга».

Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк якобы находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Позднее её директор Стас Христов опроверг информацию о госпитализации, а затем пояснил, что не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой актрисы.

СМИ сообщили, что у звезды якобы диагностирована последняя стадия рака мозга.

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