Мама Вали Карнавал перенесла инсульт Валя Карнавал рассказала о перенесенном ее мамой инсульте

Фото: vk.com/karna.val.music

Валя Карнавал

Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) сообщила в Telegram, что ее мама перенесла инсульт. По ее словам, удар случился, когда они с ней находились в море.

Мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело, инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза, — рассказала блогер.

Она отметила, что следующие 40 минут в ожидании скорой помощи вместе с друзьями пыталась помочь близкому ей человеку. Карнавал призналась, что в это время чувствовала себя беспомощной, как никогда.

Еще час мы ехали до госпиталя, а потом еще 2 часа меня не пускали в реанимацию и не говорили что происходит с мамой, - написала она.

Позже врачи сообщили об инсульте. Пострадавшая женщина находится под присмотром медиков. Карнавал подчеркнула, что никогда не забудет этот день.

Ранее Валя Карнавал в интервью NEWS.RU на церемонии юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» заявила, что считает иконой стиля актрису Мэрилин Монро. Но это среди зарубежных артистов, а среди российских модниц иконы только две — она сама и ее стилистка, уточнила певица.