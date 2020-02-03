https://static.news.ru/photo/c3233fce-4651-11ea-bf2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: irinatolmatskaya/instagram

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, не признаёт положения второй матери её внуков Анастасии Решетовой. При этом женщина поддержала невестку во время родов мальчика, названного Ратмиром.

Это заметили пользователи Сети, которые задали Юнусовой вопрос о совместных фотографиях с Решетовой. Та на своей странице в Instagram ответила , что «никогда не мечтала о дочери».

Вопрос, был ли это сарказм, или между женщинами существует недопонимание, повис в воздухе, хотя ни одна из женщин не комментирует отношения внутри семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что невеста Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Анастасия Решетова опубликовала первое фото в купальнике после родов. Модель выложила в свой официальный Instagram соблазнительную фотографию на фоне моря. Поклонники заметили, что Решетова быстро пришла в форму после беременности.