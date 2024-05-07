Мама Пухляша пришла на премьеру последнего фильма сына Мама танцора Красилова посетила премьеру его последнего фильма в Заринске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Мама танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш, Галина Вернардовна посетила предпремьерный показ последнего фильма сына, сообщает «ВокругТВ». По его данным, показ картины «Как я встретил ее маму» состоялся в родном городе артиста Заринске Алтайского края.

На мероприятие также пришли близкие друзья, родственники и поклонники Красилова. Галина Вернардовна стала почетным гостем. Она встретилась с режиссером киноленты Егором Сальниковым и произнесла речь.

В своей последней киноработе Пухляш исполнил роль лучшего друга главного героя. Коллеги артиста по съемочной площадке рассказали, что во время работы Красилов много шутил, танцевал и всячески радовал окружающих.

Красилов умер в Москве в декабре прошлого года. Тело танцора обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. После к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, те выломали дверь.

Позднее результаты анализа танцора показали отсутствие в его крови следов наркотических веществ. По данным СМИ, причиной смерти танцора стали последствия эндокринопатии. Пресса писала, что болезнь артиста была спровоцирована нарушением работы эндокринных желез.