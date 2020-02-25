https://static.news.ru/photo/334d0c8a-581d-11ea-a658-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мама Ольги Бузовой Ирина вызвала шквал откликов подписчиков дочери своей «помолодевшей» внешностью. Фанаты ведущей «Дома-2» с трудом узнали родительницу Ольги, приняв её за подростка.

Телеведущая опубликовал фото с мамой, подписав его сентиментальным признанием в любви.

Пока живут на свете наши мамы, мы остаемся малыми детьми. Берегите своих родных. Мамочка, я тебя очень сильно люблю! — написала звезда «Дома-2».

Фанаты Ольги, которые хорошо знают её маму, на снимке Ирину Бузову узнали с трудом. Кадр разжёг в Сети нешуточные споры. Одни обвинили Ольгу в том, что она «зафотошопила» мать, другие вообще засомневались, что это Ирина. Третьи решили, что это вообще «школьница-фанатка».

У тебя же мама по-другому выглядит! Я просто в шоке, — написала одна из поклонниц Бузовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян получил в подарок на День защитника Отечества носки. Об этом стало известно из переписки знаменитостей в комментариях на странице исполнительницы в социальной сети.