https://static.news.ru/photo/d1160d68-27ad-11ea-800f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что часто сталкивается с негативом и травлей в соцсетях. Однако по-настоящему её задел только один случай, когда журналисты неверно истолковали её слова про детей, больных аутизмом. Тогда СМИ написали, что телеведущая назвала больных детей «кретинами».

Мы все оказались не готовыми к прямой лжи и вранью в Интернете. Мне вначале казалось, что отвечать не надо, что я выше всего этого. Когда вдруг стали писать, что я называю кретинами детей, больных аутизмом, я плакала дома и не знала, что делать, — призналась она в беседе с teleprogramma.pro.

Речь в эфире шла о неонатальном скрининге, благодаря которому становится возможным выявление серьёзных заболеваний у новорождённых в роддоме. По словам Малышевой, ей было обидно, что никто не смотрел выпуск, а просто перепечатывал «чью-то ложь».

Написать про меня такую дрянь могли только примитивные и убогие люди. Для них безнаказанность и анонимность — главное прикрытие. А это несправедливо. Теперь я буду бороться, — заявила ведущая и добавила, что обратится с соответствующим иском в суд.

Ранее коллега Елены Малышевой объяснил, почему в последнем выпуске передачи «Жить здорово!», где речь шла о детях с ментальными нарушениями, телеведущая называла их «кретинами», а в анонсе программы использовалось слово «идиот». По его словам, «кретин» — это медицинский термин и используя его, ведущая не хотела никого оскорблять, писал NEWS.ru.