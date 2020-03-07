https://static.news.ru/photo/aa1dfac4-6068-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что восхищается женой своего старшего сына. По её словам, на долю невестки выпало уже немало испытаний.

У неё мама тяжело болела раком, и в ночь, когда родился наш второй внук, родственница умерла. Прямо на родильном столе она узнала, что её мама умерла, — рассказала Малышева в передаче «Честное слово с Юрием Николаевым».

Телеведущая подчеркнула, что для молодой мамы эти дни в родильном доме были самыми страшными. Всего у Малышевой два сына. Старший подарил ей уже двоих внуков, младший ещё не женился.

Как писал NEWS.ru, Малышева заявила, что её медицинский центр является частной клиникой, в которой пациентам необходимо платить за услуги. Так она ответила на комментарий подписчицы в соцсети, посетовавшей на то, что многие пенсионеры не имеют средств на лечение в её медцентре.