Малышева рассказала, что заставила Пельша сторожить туалет на Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валдис Пельш

Телеведущая Елена Малышева в предновогоднем выпуске программы «Здоровье» вспомнила, как однажды у нее дома Новый год встречали в условиях ремонта. В туалете еще не успели установить замок. Поэтому, чтобы не смущать гостей, у уборной комнаты должен был встать кто-то, кто бы предупреждал, что санузел занят. Таким смотрящим Малышева назначила ведущего шоу «Угадай мелодию» Валдиса Пельша.

Я хочу знаете что вспомнить смешное. Так как у нас дома мы все время собираемся на Новый год, однажды у нас шел ремонт. И туалет не закрывался. Кто-то должен был держать. Так вот, дежурным стоял Пельш и объявлял: «Туалет занят! Туалет свободен, пожалуйста, проходите!» — рассказала Малышева.

Сам Пельш вспомнил, как руководил процессом с артистическим запалом, изображая гаишника. При этом он посетовал, что ему не предоставили в тот вечер свисток и жезл.

Единственное — мне не выдали свисток и жезл. С тех пор у Малышевой всегда есть дома свисток и жезл, —пошутил Пельш.

В 2023 году в январе Валдис Пельш возвращался на Первый канал со своим шоу «Угадай мелодию». Он вел праздничные эфиры в период с 3 по 15 января. В 2022 году Пельш заменял Александра Маслякова в КВН, пока тот восстанавливался после перенесенного коронавируса. Кроме того, шоумен был ведущим нового проекта на Первом канале — «Поем на кухне всей страной».