https://static.news.ru/photo/db75a282-3eb9-11ea-a13d-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале доктор и телеведущая Елена Малышева предложила нескольким подросткам, сознавшимся в употреблении снюса, попробовать поесть фекалии. Желательно чужие, отметила она.

В студии программы Малышевой собрались несколько подростков. Каждый из них признался, что употреблял снюсы, и рассказал об ощущениях и последствия. Малышева спросила ребят, зачем они это делали. Один из них ответил, что в жизни надо попробовать всё.

Так попробуйте что-нибудь хорошее! В сегодняшнем мире в десятки тысяч раз больше удовольствий, чем было в нашем детстве. Зачем вам нужны эти химические стимуляторы? Ну, раз в жизни нужно попробовать всё, покакай и съешь какашки. Или лучше попробовать чужие, — заявила телеведущая.

Позднее Малышева назвала подростков «маленькими дурачками».

Ранее NEWS.ru передавал, что телеведущая в очередной раз удивила зрителей. На этот раз Малышева перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Это произошло прямо в эфире передачи «Жить здорово!».