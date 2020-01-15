https://static.news.ru/photo/71f6447a-3797-11ea-9a9d-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная телеведущая Елена Малышева в очередной раз удивила зрителей. На этот раз она перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Это произошло прямо в эфире передачи «Жить здорово!».

Речь шла о страдающих синдромом Туретта. Это заболевание выражается в непроизвольных двигательных и вокальных тиках. В студию программы пришёл молодой человек. Беседуя с ним, телеведущая, упомянула зарубежную певицу, которая также страдает от тиков, но при этом смогла сделать успешную карьеру.

Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш? — вдруг спросила Малышева.

После этого она напела строчку из песни Bad Guy, отмечает Teleprogramma.pro.

Ранее Малышева рассказала, что часто сталкивается с негативом и травлей в соцсетях. Однако по-настоящему её задел только один случай, когда журналисты неверно истолковали её слова про детей, больных аутизмом. Тогда СМИ написали, что телеведущая назвала больных детей «кретинами», сообщал NEWS.ru.