https://static.news.ru/photo/fe3c25be-2647-11ea-bf3d-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, отметила, что подобный вид хирургического вмешательства относится к числу безопасных.

Первое — ни в коем случае нельзя вводить в грудь жидкие среды, это могут быть только импланты, покрытые оболочкой. Второе — имплант должен иметь все сертификаты и разрешения, которые требует закон РФ, — подчеркнула теледоктор в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Малышевой, пациентам необходимо сохранять все документы на импланты, чтобы потом можно было предъявить претензии их производителю.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцева призналась, что сейчас находится в больнице и готовится к операции. У неё порвался левый грудной имплант, который протекает уже более пяти лет.