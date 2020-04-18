Малышева назвала Лободу мужчиной

https://static.news.ru/photo/0e516b7c-8173-11ea-8fc6-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный теледоктор страны Елена Малышева в прямом эфире Instagram поссорилась с одним из своих подписчиков.

Пользователь под никнеймом Anfisaqwerty начал критиковать ведущую. При этом он поставил на свою аватарку фотографию популярной певицы Светланы Лободы. Заслуженный врач России решила сразу же ответить своему обидчику.

Кто знает эту девушку или, может быть, это мужчина? У неё закрытый аккуант. Этот человек ругается матом! Я не знаю, есть ли у неё родные или нет, но запомните, пожалуйста! Надо её заблокировать, чтобы больше она нам не мешала. Стыдитесь! — заявила Малышева.

Как ранее писал NEWS.ru, Малышева вызвала шквал критики со стороны общественности своим высказыванием о новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что COVID-19 не так уж и страшен. Однако общественность признала заявление врача циничным, и Малышева вынуждена была объяснить, почему придерживается именно такой позиции.