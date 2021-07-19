Малькова пожаловалась на отказ бывшего мужа помочь детям

Светлана Малькова в сторис личного аккаунта в Instagram опубликовала переписку с бывшим мужем Романом, где попросила у него помочь оплатить детям «секции и квартиры». Но экс-супруг, судя по скриншотам, отказался перевести средства и настаивал на переезде наследников в Россию. Сейчас он женат на российской актрисе Анастасии Макеевой.

На Родине будет их жизнь и все секции, — ответил Мальков на просьбы женщины.

svetamalkova/instagram.com

Обмен сообщениями произошёл в январе 2021-го. Мужчина настаивал на уважении к себе как к отцу и посетовал, что Малькова якобы настроила детей против него. «Нет уважения, нет денег», — написал он в одном из СМС.

Накануне Роман Мальков в социальных сетях отреагировал на прямой эфир экс-супруги Светланы Мальковой с Аланой Мамаевой — бывшей женой футболиста Павла Мамаева. Бизнесмен назвал некогда возлюбленную «гнусным животным, нелюдем».

До этого Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланой Мальковой. Артистка выяснила, что женщина общается в Сети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.

Артистка убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор. До этого артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой.

Ранее сообщалось, что скандал между брошенной матерью четверых детей Светланой Мальковой и российской актрисой Анастасией Макеевой не утихает. Накануне Малькова выложила в сторис личной страницы в соцсети Instagram старую переписку с соперницей — в СМС артистка оскорбляет женщину и указывает на её недостатки и что она «вся ядом исходит».