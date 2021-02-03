Малиновская «поменяла лицо» и шокировала россиян

https://static.news.ru/photo/62b30ea0-6629-11eb-85f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некогда известная телеведущая Маша Малиновская появилась на публике и шокировала общественность. Судя по всему, звезда сделала очередную пластическую операцию и стала неузнаваемой.

21 января 2021 года телеведущей исполнилось 40 лет. В последние годы она ведёт достаточно закрытый образ жизни. Юбилей Малиновская тоже отметила в кругу друзей. Однако некоторое время спустя она явилась на закрытый показ комедии «Понаехали!».

У звезды осталась яркая внешность и присущий ей запоминающийся образ, однако на мероприятии не все присутствующие там знаменитости и журналисты узнали её. Очевидцы утверждают, что лицо Малиновской стало выглядеть совсем не так, как прежде. Видимо, она сделала ещё одну пластическую операцию.

За последние 20 лет модель много раз обращалась за помощью к хирургам. И сама этого никогда не скрывала. Однако на этот раз, как уверены её поклонники, операция пошла во вред. Также подписчики заметили, что на фотографиях в соцсетях модель выглядит не так, как в жизни. В комментариях к её снимкам россияне написали, что лицо Малиновской похоже на «звериный оскал», что ей пора остановиться и не только.

Маша уже перешагнула ту грань, когда пластика была во благо, а теперь она во вред, — цитирует одного из пользователей Сети eg.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, Маниловская решила заморозить яйцеклетки и завести ребёнка попозже.

Маниловская призналась, что хочет ещё раз стать матерью, но считает свой возраст «пограничным» для зачатия здорового малыша и разочаровалась в мужчинах.