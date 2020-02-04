https://static.news.ru/photo/8b313d4c-4722-11ea-9436-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор, пианист и исполнитель Дмитрий Маликов предался ностальгии и вспомнил о своих отношениях с певицей Натальей Ветлицкой.

Их головокружительный роман случился в середине 80-х годов. За отношениями любимца девушек Маликова и Ветлицкой, находившейся тогда на пике славы, следили миллионы поклонников. Они считали звёзд невероятно красивой парой и ждали свадьбы. Однако мужем и женой артисты так и не стали.

По словам музыканта, сначала его всё устраивало в отношениях с популярной певицей. Его родители тоже спокойно отнеслись к заявлению: «Да, я влюбился в Ветлицкую!». Девушка, как рассказал Маликов, им очень понравилась, пишет «МК». Но артист видел в их глазах предупреждение, что торопиться не нужно и жениться на звезде сразу не следует.

По словам Маликова, он очень благодарен Ветлицкой за то, что она помогла ему справиться со звёздной болезнью. В то время певец и пианист восторгался своей внешностью и был склонен к нарциссизму. Плюс к этому масса поклонниц, готовых ради него на всё.

Маликов рассказал, что фанатки тогда ему были нужны чисто в профессиональном плане. Во всём другом ему важен был любимый человек, которым и стала Ветлицкая. Она также удерживала артиста от необдуманных поступков, за что Маликов благодарен до сих пор.

Как писал NEWS.ru, ранее сестра Дмитрия Маликова Инна опубликовала закулисное видео с Натальей Ветлицкой. В момент, когда снимался ролик, гримёры красили 55-летнюю певицу.