https://static.news.ru/photo/cd389fde-40e5-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: Александр Куров

Российский музыкант Дмитрий Маликов рассказал, как он вместе с супругой Еленой решает конфликты в семье.

Композитор заявил, что ссоры дома случаются редко и проблемы решаются коллективно, сообщает StarHit.

Любовь есть. Помимо любви есть определённое совпадение разъёмов, то есть не каждый человек мог бы ужиться с моей женой, как и не каждая женщина смогла выдержать такого человека, как я, — сказал артист.

Также певец отметил, что конфликты нередко случаются, если он «в дурном настроении и бывает неряшлив».

Как писал NEWS.ru, Маликов показал своим подписчикам раритетную музыкальную пластинку 1987 года. Аудиозаписи на ней предназначались для лиц с алкогольной зависимостью.