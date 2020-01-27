Российский музыкант Дмитрий Маликов рассказал, как он вместе с супругой Еленой решает конфликты в семье.
Композитор заявил, что ссоры дома случаются редко и проблемы решаются коллективно,
Любовь есть. Помимо любви есть определённое совпадение разъёмов, то есть не каждый человек мог бы ужиться с моей женой, как и не каждая женщина смогла выдержать такого человека, как я, — сказал артист.
Также певец отметил, что конфликты нередко случаются, если он «в дурном настроении и бывает неряшлив».
Как писал NEWS.ru, Маликов показал своим подписчикам раритетную музыкальную пластинку 1987 года. Аудиозаписи на ней предназначались для лиц с алкогольной зависимостью.
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