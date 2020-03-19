https://static.news.ru/photo/b208c0c0-69ff-11ea-a20c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Анотолий Ломохов/Global Look Press

Российский певец Дмитрий Маликов рассказал, что для профилактики коронавируса он минимизировал все контакты, но окончательно от общества не изолировался, несмотря на переносы концертов.

Не могу сказать, что мы очень изолировались, но более аккуратны с контактами, минимизировали их, — рассказал РИА Новости Маликов.

Артист продолжает заниматься творчеством, встречается с друзьями. Маликов также признался, что ни дома, ни на улице в медицинской маске он не ходит.

Как писал NEWS.ru, медики признали, что наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является тщательное мытьё рук. Для этого лучше использовать воду комнатной температуры. Кисти рук следует тщательно намочить, а затем нанести на них достаточное количество мыла и растереть со всех сторон, между ладонями и пальцами. Мыть руки следует не менее 20 секунд. После чего сполоснуть их и вытереть насухо полотенцем.