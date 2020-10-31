Маликов показал, чем занимается с 2-летним сыном на выходных

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50-летний музыкант и певец Дмитрий Маликов поделился с подписчиками совместным фото со своим двухлетним сыном Марком, который на выходных вместе с отцом посадил дерево в саду.

На снимке наследник музыканта одет в пуховое пальто, шапочку в полоску, брюки и сапоги. С огромной лопатой он помогает отцу посадить яблоню и выглядит не по детски серьёзно.

Что должен посадить артист в отсутствии концертов? Нет, не печень, а дерево! — шутливо подписал снимок артист.

Артисту и его супруге Елене Изаксон сына родила суррогатная мать. У пары также есть общая 20-летняя дочь Стефания.

Ранее музыкант восхитил подписчиков фотографией сына, который взобрался на колени к отцу. Снимок появился в основной ленте Instagram певца и его дочери Стефании. Фолловеры оставили большое количество восторженных комментариев, назвав фото милым, а отца и сына славными и хорошенькими.

Как писал NEWS.ru, молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о крещении семимесячного сына.