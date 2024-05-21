Маликов назвал самую стильную звезду российской эстрады Маликов назвал Зиверт самой стильной звездой российской эстрады

Фото: NEWS.ru

Дмитрий Маликов

Самым стильным человеком российской эстрады является певица Юлия Зиверт, заявил корреспонденту NEWS.ru певец Дмитрий Маликов на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024». Причем, по его мнению, как среди мужчин, так и среди женщин.

Зиверт, — сказал артист.

Ранее Маликов рассказал, что больше всего любит подарки от поклонников, сделанные своими руками. Он признался, что ему нравятся тортики с его фигуркой и картины, например, вышитые бисером, с изображением его семьи и близких. Варенья и соленья артист очень любит, потому что они приготовлены с душой. Маликов подчеркнул, что дорогие подарки хранит дома, для остальных есть специальная студия.

Телеведущая Ольга Бузова на этом мероприятии поделилась своими предпочтениями в цветах и букетах. Дорогая роскошная композиция способна ее впечатлить, однако важнее всего не стоимость букета, а смысл, который в него вкладывается, подытожила она. Певица любит все цветы, в том числе обычные ромашки и сирень.

Она также назвала себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка с иронией подчеркнула, что это мнение лишь демонстрирует ее хороший вкус, и обрадовалась, что может выдвинуть собственную кандидатуру.