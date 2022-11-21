«Маленький брехливый диктатор»: экс-подруга Зеленского оценила его статус Актриса Егорова рассказала о возвращении Зеленского в Киев после ссоры с Масляковым

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, много лет дружившая с Владимиром Зеленским, рассказала, каким нынешний глава государства был в прошлом и каким стал сейчас. В программе «Новые русские сенсации» Егорова поведала, что став президентом, он ввел против бывшей подруги персональные санкции после критики в свой адрес.

Сейчас в санкционный список нынешнего президента входят и те, кто когда-то были его друзьями. В частности, Егорова была вынуждена уехать в Турцию, где получила политический статус беженки. Бывший друг, которому она когда-то помогла попасть на ТВ, запретил ей въезд в родную страну.

Он был маленький, но отважный воробей с яйцами, а сейчас превратился в маленького брехливого диктатора, — считает актриса.

Егорова рассказала, что долгое время лидер «95-го квартала» вместе с коллегами жил в Москве. Но после ссоры с Александром Масляковым он был вынужден вернуться на Украину и начать все сначала. Актриса вспомнила, как они после возвращения комика долго сидели на кухне, где он делился с ней своей бедой.

Тогда он рассказал мне страшную беду про то, как они разругались с Масляковым, что у них возник конфликт, насколько я понимаю, финансового характера. Я спросила, на что вы живете, бедные вы мои? — рассказала телеведущая.

В ответ на это комик сказал, что он и его коллеги сняли в Киеве одну квартиру на всех и ищут работу.

Он мне сказал, проникновенно глядя в глаза, как котик из Шрека, такими глазками: «Мы собрали все последние наши деньги из остатков гонорара, приехали в Киев, сняли квартиру, одну на всех, и вот живем в расчете на то, что найдем себе работу и применение», — поделилась Егорова.

Актриса добавила, что в тот момент так прониклась печальной судьбой Зеленского, что помогла ему попасть на телевидение. И сейчас она понять не может, что ее на это подвигло, призналась экс-подруга нынешнего украинского лидера.

Он умеет войти под кожу. Я не знаю, что с ним происходит. Возможно, это как-то связано с его внутренней трансформацией... Изображать президента и быть президентом — большая разница, — заключила Егорова.

Два года назад Снежана Егорова обрушилась с критикой на политику Киева на востоке Украины после предложения Минреинтеграции провести декоммунизацию в регионе. Егорова заявила, что киевские власти окончательно дискредитировали себя своими действиями и «разношёрстными» заявлениями по Донбассу. Она также раскритиковала президента страны Владимира Зеленского, который, по её мнению, назначил непрофессионалов на ключевые посты в государстве.