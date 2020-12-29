Малахов высказался о ссоре с Пугачёвой и Галкиным

https://static.news.ru/photo/0e53c4b2-4a90-11eb-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: malakhov007/instagram.com

Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о ссоре с певицей Аллой Пугачёвой и её супругом — артистом Максимом Галкиным.

Отвечая на вопрос журналистки Алёны Жигаловой, ведущий ответил, что для него осталось тайной, почему Примадонна перестала с ним общаться.

Когда мы с Максом видимся, то приветствуем друг друга. Мы в доброжелательных отношениях, — цитирует «Вечерняя Москва» Малахова.

По данным Жигаловой, отношения со звёздной семьей у телеведущего испортились после нескольких статей о мероприятиях Пугачёвой на одном из сайтов.

Также Малахов прокомментировал то, что Примадонна перестала появляться на торжествах бывшего мужа Филиппа Киркорова. Ведущий подчеркнул, что ему некогда думать об этом, а певцу он посоветовал «закрыть эту историю и идти дальше», потому что он «молодой, успешный, популярный, востребованный исполнитель и не может превратить жизнь в копание в прошлом».

Ранее звезда «Универа» Наталья Рудова обвинила во вранье телеведущего Андрея Малахова, который использовал имя артистки в программе, посвящённой эскортницам. По её словам, сотрудники передачи совсем забыли о чести и достоинстве, позволяя себе лживые публикации об известных людях, писал NEWS.ru.