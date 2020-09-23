Малахов указал на трагическое совпадение в жизни Борисова

https://static.news.ru/photo/10c64b3e-fdf6-11ea-a6a2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни ведущего «Русского лото», актёра и режиссёра Михаила Борисова. По его словам, одна и та же ситуация дважды закончилась драмой.

У него история повторяется дважды. Потому что в интервью нашему каналу он рассказал, что однажды они вместе с женой уже игнорировали посещение врачей, что закончилось трагически — её смертью во время рождения ребёнка, — отметил Малахов в эфире телеканала «Россия 1».

В качестве подтверждения первого случая были продемонстрированы архивные кадры выпуска программы «Судьба человека». Тогда Борисов заявил, что очень сожалеет, что отдавался работе и много пропустил в жизни своей семьи.

Сам он умер в больнице, куда его привезла вторая вызванная к нему скорая помощь. От первой бригады медиков ведущий «Русского лото» отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Борисов скончался в Москве на 72 году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть. Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. Состояние артиста ухудшилось при попытке его транспортировки в другую больницу.