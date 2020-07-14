Малахов показал виртуальный лифт в своей квартире «как в Минсельхозе»

https://static.news.ru/photo/c98fdba6-c680-11ea-94fb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущий Андрей Малахов показал своим поклонникам виртуальный лифт, на котором он перемещается по комнатам в своей квартире.

На видео, опубликованном на его странице в Instagram, ведущий стоит в халате с чашкой кофе, а за его спиной перемещаются комнаты, ванная и кухня. При этом прибывает нужная комната с характерным звуком, который издают лифты.

Не спрашивайте, как это я сделал! Похожий есть в Министерстве сельского хозяйства, — написал Малахов в комментарии.

Поклонники сразу «раскусили» принцип работы чудо-устройства, однако поддержали ведущего за то, что этим монтажом он поднял им настроение. Также многие похвалили Андрея за его воображение и фантазию, пишут «Невские новости».

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