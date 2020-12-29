Малахов ответил Путину на его слова о российских ток-шоу

https://static.news.ru/photo/2836a792-4a9e-11eb-b0de-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов Фото: malakhov007/instagram.com

Российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на слова главы РФ Владимира Путина о том, что лидера «берёт оторопь» во время просмотра отечественных телешоу. По словам журналиста, во время его передач обсуждаются не только скандалы.

Вот президента [России] спрашивают: «Владимир Владимирович, нас раздражают программы про забеременевшую от 15-летнего» и так далее. Если ты посмотришь, то у Андрея Малахова два года уже как нет программ про детей, ни одной, — рассказал Малахов в беседе с ведущей YouTube-программы «Алёна, блин!» Алёной Жигаловой.

Собеседница парировала — в одном из недавних выпусков гости передачи Малахова обсудили, как модель якобы зарезала своего мужа. На что тот ответил — героиня является совершеннолетней. Телеведущий отметил, что подобная тематика интересна аудитории, причём не только в РФ, но и за границей. Кроме того, Малахов вспомнил эфир, посвящённый юбилею актрисы Светланы Дружининой.

Кроме того, журналист рассказал о ссоре с певицей Аллой Пугачёвой и её супругом, артистом Максимом Галкиным. Отвечая на вопрос журналистки Алёны Жигаловой, ведущий ответил, что для него осталось тайной, почему Примадонна перестала с ним общаться. По словам Малахова, с юмористом они в «доброжелательных отношениях». По данным Жигаловой, отношения со звёздной семьей у телеведущего испортились после нескольких статей о мероприятиях Примадонны на одном из сайтов.

Также Малахов прокомментировал то, что Примадонна перестала появляться на торжествах бывшего мужа Филиппа Киркорова. Ведущий подчеркнул, что ему некогда думать об этом, а певцу он посоветовал «закрыть эту историю и идти дальше», потому что он «молодой, успешный, популярный, востребованный исполнитель и не может превратить жизнь в копание в прошлом».

Ранее звезда «Универа» Наталья Рудова обвинила во вранье телеведущего Андрея Малахова, который использовал имя артистки в программе, посвящённой эскортницам. По её словам, сотрудники передачи совсем забыли о чести и достоинстве, позволяя себе лживые публикации об известных людях, писал NEWS.ru.