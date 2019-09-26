https://static.news.ru/photo/4836637e-e119-11e9-9e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов сожалеет, что его замечание по поводу гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно оценили в Киргизии.

По его словам, он не мог представить, что комментарий вызовет такую волну негодования — за пару суток ему поступило свыше 20 тысяч откликов на прошедший выпуск передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб её сын, — пояснил телеведущий.

Малахов отметил, что знаком с киргизами не только по произведениям Чингиза Айтматова и иллюстрациям в учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личному общению.

Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы — впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя, — подчеркнул он.

Телеведущий добавил, что выступает за мир и добрососедские отношения, а также за справедливость и свободу слова, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что Киргизский МИД вызвал для беседы о передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» советника-посланника посольства Российской Федерации в Киргизской Республике. Киргизская сторона попросила своих российских коллег обратить внимание на некорректные высказывания ведущего во время обсуждения ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова, водителя такси. Малахов предположил, что таксист мог спровоцировать аварию за мзду, так как на его родине наблюдается плохая экономическая ситуация.