https://static.news.ru/photo/aedce366-59e9-11ea-ac80-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Андрей Малахов устроил шикарную вечеринку в честь Масленицы. На этот раз она проходила в королевском номере дорогого отеля в Москве.

Телеведущий вместе с супругой Натальей Шкулевой принимал звёздных гостей: Юдашкина с женой, Волочкову, Ольгу Орлову и других, сообщает Пятый канал. Среди «почётных» гостей были Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Причём ведущую телестройки настолько впечатлил приём, что она опубликовала в Instagram целую видеохронику и кучу фотографий с праздника.

Бузова то и дело высказывает восхищение и благодарит Малахова.

Андрей нам устроил невероятный праздник! Весь шоу-бизнес сегодня приехал есть блины! — подписала один из снимков восхищённая звезда «Дома-2».

@buzova86

Бузова с удовольствием поедала блины, макая их в сметану и варенье. А Киркоров съел всего один блинчик, так как следит за питанием и своей фигурой. Ведущая «Дома-2» отметила, что блинчики у Малахова оказались «невероятно вкусными».

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Ольги Бузовой не стал комментировать слухи о возможном участии певицы в вокальном конкурсе «Евровидение». Имя российского участника официально не подтверждено.