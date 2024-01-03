«Максимально пошло»: Асмус рассказала о встрече Нового года на Рублевке Асмус заявила, что не вписалась в атмосферу новогодней вечеринки на Рублевке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что встретила Новый год в концертном зале на Рублевке и «не вписалась в эту компанию». Звезда «Интернов» назвала праздник максимально пошлым из-за обилия «тяжелого люкса на квадратный сантиметр». Артистка призналась, что окружающие смотрели на членов ее семьи «как на городских сумасшедших», потому что они снимали обувь, ползали под столами и дарили друг другу подарки в полночь.

Я встретила Новый год максимально пошло... на Рублевке, в концертном зале... Мы, конечно, вообще не вписывались в эту компанию. Там зашкаливал тяжелый люкс на квадратный сантиметр. А мы плясали, отрывались, снимали обувь, срывали голоса, хлопали друг другу, когда дарили подарки, и ползали всем кланом на коленях под столами, когда я потеряла кольцо. И мы вообще единственные, кто приперся туда с пакетами, потому что нам важно было обменяться подарками сразу после 00:00! — поделилась впечатлениями Асмус.

Актриса добавила, что сидящие за ее столом гости не трогали осетрину на столах, зато разворачивали упакованные подарки и сразу примеряли все на себя. По ее словам, подобная вечеринка была неожиданной, но в этом году ей хотелось «нарядиться и ни о чем не думать».

Короче, ни разу мы не «лухари», но это был интересный опыт. И было весело очень и тем не менее по-семейному! — подчеркнула Асмус.

Ранее актриса попала в больницу города Шуи, после того как ей резко стало плохо. По словам Асмус, она подхватила ротавирус после плавания в реке, а затем два дня пролежала в инфекционном отделении. Она поблагодарила местных медиков, которые помогли ей побороть заболевание. Асмус утверждает, что, после того как острая фаза миновала, осталась повышенная температура и тошнота. Кроме того, ей приходилось соблюдать строгую диету: рацион актрисы состоял в основном из постной рисовой каши.