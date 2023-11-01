«Мог закопать Галкина на Кипре»: Барецкий о новом фото Пугачевой с мужем Барецкий связал с жалостью к мужу решение Пугачевой показать фото с Галкиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Барецкий

Певица Алла Пугачева выложила новое фото с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с Кипра, потому что пожалела мужа и хотела порадовать близких, рассказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он отметил, что певица поделилась фото в том числе и ради него.

У нас с Галкиным на Кипре произошел небольшой конфликт. Пугачева Максима пожалела, потому что я мог его закопать там, на Кипре. А то, что она выставляет фото, — не знаю, зачем ей на зло кому-то это делать. Человек в определенном возрасте начинает уже любить не всех, а конкретных лиц, ближайшее окружение. А я ее люблю, она давно об этом знает, и вся эта история с замком неспроста, — рассказал Барецкий.

По мнению экс-участника группы «Ленинград», Пугачева находится в отличной форме, «ей есть что показать, и пусть показывает».

74-летняя Алла Пугачева впервые за последние четыре месяца выложила пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поделившись снимками 10-летних детей Лизы и Гарри, а также супруга Максима Галкина. Певица сделала это после переезда на Кипр из Израиля, где начались боевые действия.

В процессе переезда Пугачева несколько дней не выходила на связь, заставив волноваться близких. На этом фоне также стали обсуждать возможный отъезд певицы в США.