Максима Галкина на Украине обвинили в «унижении мовы»

Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу «унизил» украинский язык, когда прочитал переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. Переделано оно было якобы позорно, сообщает «Обозреватель».
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Галкин в начале ноября был включён Министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Причина не называлась, сам юморист данное решение не комментировал.
Ранее стало известно, что Максима Галкина внесли в чёрный список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне значатся фамилии уже 259 человек. Данный список публикуется с 2015 года. Многим его фигурантам запрещён въезд на территорию Украины и гастрольная деятельность.