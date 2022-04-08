МакSим выступит с концертом в Театре ВДНХ в июне

Певица МакSим, за жизнь которой прошлым летом боролись врачи, даст концерт уже в июне. Артистка будет выступать в Зелёном театре ВДНХ, пишет KP.RU.
Врачи запретили МакSим
Однако в последнее время 38-летней певице стало намного лучше. В феврале МакSим записала совместную композицию с Егором Кридом, которая уже стала хитом.
В начале декабря прошлого года певица МакSим впервые вышла в свет после тяжёлой болезни. Она стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и получила награду за свою песню «Спасибо». На сцену исполнительница вышла с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь.