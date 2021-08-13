Вернувшаяся домой МакSим частично потеряла память

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, после выхода из комы проходила долгий процесс реабилитации. Недавно она вернулась домой, но болезнь дала осложнение в виде частичной потери памяти. О состоянии исполнительницы StarHit рассказала её менеджер Яна Богушевская.

Марине ещё предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. <...> Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани, — призналась Богушевская.

Проходить процесс реабилитации после искусственной комы, продлившейся месяц, МакSим решила в стенах родного дома. Как сообщает Богушевская, певица «очень хотела обнять своих дочерей», отметив, что семья для неё сейчас — приоритет. Несмотря на значительное улучшение состояния певицы, ей всё ещё тяжело ходить. Более того, она испытывает головокружение при ходьбе и трудности с дыханием. Сама исполнительница выразила слова благодарности врачам 52-й больницы, боровшимся за её жизнь.

Ранее нейрофизиолог Виктор Косс дал прогноз восстановления бронхолёгочных тканей певицы, в то время как её представитель назвала примерные сроки возобновления музыкальной деятельности МакSим.