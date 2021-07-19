«МакSим выкарабкается»: заявление врачей певицы обрадовало россиян

Пока врачи не дают прогнозов относительно состояния российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), но и ухудшений на данный момент нет. Поклонников обрадовало заявление медиков артистки. На их реакцию обратил внимание NEWS.ru.

«МакSим выкарабкается», «Всем сердцем с вами, с любовью, верой и надеждой», «Марина, живи! Ты очень нужна своим деткам», «Главное, что без ухудшений! Значит борется, карабкается и победит», написали россияне под последним постом менеджера МакSим Маргариты Соколовой в Instagram.

Представитель певицы извинилась, что не может дать детальных подробностей. Она отметила: это всё касается только родных.

Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придётся отключить комментарии. Прошу вашего понимания, — написала Соколова.

Ранее менеджер певицы передала NEWS.ru слова врачей о состоянии певицы. В минувшие выходные о здоровье артистки было много слухов. Представители МакSим подчёркивали: вся достоверная информация появится в понедельник, 19 июля.

Уже месяц, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией» (показатель насыщения крови кислородом).