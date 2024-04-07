МакSим возмутилась дорогостоящим подарком от поклонника МакSим расстроилась из-за анонимного подарка с драгоценностями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова)

Певица МакSим возмутилась дорогостоящим подарком от поклонника. В интервью НТВ она призналась, что получила от анонима букет цветов, торт и драгоценности с бриллиантами.

Там еще оказался маленький подарочек с целой горой бриллиантов. Я не знаю, кто это подарил. <...> Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого, — сказала исполнительница.

Певица подчеркнула, что такого рода подарки обычно делают близкие люди. По ее словам, она и раньше получала в подарок драгоценности, однако не носила их, а отправляла на благотворительность.

Ранее МакSим поделилась мыслями после перенесенной в 2021 году полисегментарной двусторонней пневмонии. Артистка отметила, что восприняла болезнь как знак. Она подчеркнула, что ситуация была очень тяжелая, но раз Господь оставил ее в живых, она должна сделать что-то глобальное. По ее словам, теперь она старается быть более чуткой и доброй.

МакSим также призналась, что начала терять смысл собственных композиций и перестала ощущать те чувства, с которыми их создавала. Так, череда выступлений и гастролей, частая смена образов заслонили суть творчества певицы.

Три года назад артистка попала в больницу из-за тяжелого течения коронавируса. Врачам пришлось отправить девушку в палату интенсивной терапии и ввести ее в медикаментозный сон. Борьба за жизнь певицы длилась несколько месяцев. Выйдя из больницы, МакSим написала завещание.